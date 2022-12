Eddie Redmayne tiene miedo al fracaso

El actor Eddie Redmayne comparte con la también actriz Rachel Weisz el temor a que su teléfono deje de sonar algún día.

"Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Rachel Weisz hace unos años en la que decía: 'Cada vez que termino un trabajo pienso que nunca me van a contratar de nuevo' y me quedé: 'Vamos, eres Rachel Weisz'. Pero lo entiendo perfectamente porque creo que si eres tan afortunado de hacer esto profesionalmente, algo que amabas hacer cuando eras niño, y no sientes que estás lo suficientemente preparado... Es esa cosa de esperar a ser descubierto. Tener la suerte de trabajar en algo así y que te paguen por ello no debería estar permitido", reveló el actor a la revista Gotham.

Por si acaso, el actor prefiere mantenerse concentrado en su próxima película, en la que interpretará a Stephen Hawking.

"Le dije a James [Marsh, el director] que necesitaría tiempo para [prepararme] para la próxima película, y me dio entre cuatro y cinco meses. Hawking fue diagnosticado con ELA cuando tenía 21 años. En su caso, la enfermedad es algo totalmente secundario para él. Por esta razón quise incorporar todos los elementos físicos de mi actuación de una manera natural, que fuera algo secundario. Algunos de mis momentos favoritos fueron improvisados. Lo más emocional de la película procede de la lectura de los libros de Jane y Stephen, pero también de los pacientes que conocí", añadió.