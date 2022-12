Ed Sheeran todavía se sorprende de su éxito

Aunque su nuevo disco, 'X', se ha situado directamente en el número 1 de las listas de éxitos en más de 12 países, el carismático Ed Sheeran todavía no acaba de asimilar la buena acogida que tienen sus canciones en la escena pop internacional, probablemente porque, hasta hace menos de cuatro años, pensaba que jamás podría hacerse un hueco en la música comercial por culpa de su apariencia.

"La verdad sea dicha, no soy el tipo más guapo y atractivo del universo, y precisamente por eso creía que no podría triunfar en un mundo en el que los atributos físicos tienen mucha importancia. ¿Quién iba a seguir a un chico gordito y pelirrojo que no tiene ningún tipo de encanto físico? Recuerdo que cuando empecé a componer, algunos cantautores como James Blunt estaban en lo más alto del panorama musical. Yo me dije: '¿Cómo voy a competir con un hombre tan guapo?'", comentó al canal MTV.

Sin embargo, el simpático artista admite que el rechazo que recibió de las primeras discográficas a las que presentó sus maquetas nada tenía que ver con su aspecto físico, sino con el hecho de que trataba de demostrarles su valía a través de una canción, 'You Need Me, I Don't Need You', que precisamente criticaba la superficialidad de la industria musical y el "control excesivo" que, a su juicio, tratan de imponer estas compañías.

"Sé que eso tampoco me ayudó demasiado a la hora de conseguir mi primer contrato discográfico, pero la verdad es que era una de mis mejores canciones y creo que mi mejor baza para impresionar a los ejecutivos. No me arrepiento de haber empezado mi carrera por mi cuenta, tengo la suerte de haber tenido libertad creativa en todo momento, lejos de ese control excesivo que siempre quieren tener las discográficas", aseveró.