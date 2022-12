Ed Sheeran invitó a los bailarines de Taylor Swift a un local de striptease gay

El cantautor Ed Sheeran ha recordado con muy buen humor cómo durante su gira con Taylor Swift en 2013 visitó un local de striptease gay en Atlanta junto a los bailarines de la banda para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

"Me llevé a todos los bailarines a un bar gay de striptease durante el Red Tour. Quería ir a Swinging Richards. Invité al chico que cumplía años y a otros bailarines. Descubrí que todos los tíos de allí eran heterosexuales y que trabajaban para ganarse un dinero. 77 dólares la hora (68 euros). Así se estaban pagando la universidad", reveló Ed a BBC Radio 1.

Publicidad

Quien no estuvo presente fue Taylor, quien se enteró horas después de lo que había sucedido aquella noche.

"Simplemente no me invitó, me lo contó al día siguiente y me puse tristona", comentaba la cantante.

Sin embargo, aquello no provocó ninguna tensión entre los dos, pues Taylor no hubiera podido ir de ninguna manera ya que -asegura Ed- ya se había ido a casa.

"¿No te habías ido a casa? Estábamos en Atlanta y tú te fuiste a Nashville, que quedaba muy cerca", le dijo el pelirrojo a la cantante country.