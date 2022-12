Ed Sheeran cree que su talento musical le hace atractivo

El cantante Ed Sheeran se quedó gratamente sorprendido cuando la revista People le incluyó en la lista de los Hombres Vivos más Sexys, todo un honor que considera una prueba irrefutable de su gran talento musical.

"Nunca me he considerado a mí mismo un sex symbol, y creo que si no hiciera música nadie lo haría tampoco. Nos sentimos atraídos por personas que son buenos en aquello que hacen. Así que ser incluido en la lista de People es todo un halago, porque significa que la gente piensa que soy bueno en lo mío. Pero nunca me atrevería a decir que soy un sex symbol", aseguró el músico al programa 'Nightline' de la cadena ABC.

Movido por el convencimiento de que su atractivo físico no sería suficiente para garantizar su triunfo en el mundo del espectáculo, Ed decidió desde un principio hacer caso a los consejos de sus compañeros.

"Las palabras de Taylor [Swift] fueron exactamente las mismas que me dijo Pharrell [Williams], y las mismas que las de Chris Martin; siempre el mismo consejo: continuar siendo humilde, continuar evolucionando y ser una esponja, empaparte de toda influencia posible. Elton John es un ejemplo de alguien que ha hecho todo bien y todo mal en su carrera. Ha cometido tantos errores que puede hablar acerca de ellos con total libertad, y eso implica que da muy buenos consejos", concluyó.

Por: Bang Showbiz