Ed Sheeran antepone su carrera al amor

Aunque las letras de sus canciones irradian grandes dosis de romanticismo, el cantante Ed Sheeran reconoce que los éxitos de su breve pero intensa carrera musical no se han visto todavía acompañados de muchas alegrías en lo que concierne al plano sentimental, entre otras razones porque ninguna de las chicas con las que ha iniciado breves romances ha sido capaz de entender que, antes que nada, su trayectoria profesional siempre será su máxima prioridad.

"La verdad es que es bastante complicado formar parte de este negocio y tener pareja estable, ya que resulta casi imposible estar comprometido con una relación mientras estás viajando constantemente por razones de trabajo. No sé, para mí la música y mi familia son los mejores regalos que me ha dado la vida, y cuando empiezo a salir con una chica, siento que ella siempre estará en un segundo plano", se sinceró en una entrevista con Spotify, antes de confesar que las personas con las que ha estado hasta el momento no acabaron de comprender que nunca les habría podido dedicar la atención necesaria.

"Me he dado cuenta en todo este tiempo que si una chica no puede asumir que mi trabajo es lo más importante que tengo estos días entre manos, no merece la pena intentar que la relación prospere o hacer planes para los tres meses siguientes. Ese tipo de vínculos emocionales están muertos antes incluso de empezar a cultivarlos", sentenció.

Las dificultades que el cantautor inglés ha experimentado a la hora de compaginar su meteórico ascenso al estrellato con las necesidades de su atribulado corazón están claramente descritas en su nueva canción 'Nina', que hace referencia a la decepcionante historia de amor que vivió con la también artista Nina Nesbitt y, de forma más general, a la imposibilidad de "tenerlo todo" en el mundo del espectáculo.

"Esa canción habla sobre mi exnovia Nina. Estuvimos saliendo durante un año y, aunque nos seguimos queriendo mucho, nos vimos obligados a dejarlo porque la relación no funcionaba y casi no teníamos tiempo para vernos. En esta vida no se puede tener todo, creo yo, pero al menos con esta canción puedo decir que la música nos mantendrá siempre unidos", reconoció.