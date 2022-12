Dwayne Johnson salva a su cachorro de morir ahogado en una piscina

La felicidad del actor Dwayne Johnson y de su familia por la llegada a sus vidas de dos cachorros de bulldog francés, Brutus y Hobbs, este lunes ha estado a punto de verse empañada por un terrible accidente cuando las dos mascotas saltaron a la piscina de su casa. Aunque uno de los perritos, Hobbs, consiguió mantenerse a flote, el otro se hundió rápidamente, pero por suerte para él su famoso dueño no tardó en acudir al rescate.

"Los posé en el suelo y los dos salieron disparados hacia la piscina y se tiraron al agua directamente en el lado donde más cubre. Hobbs se puso a nadar inmediatamente al estilo perro pero Brutus se hundió como un ladrillo hasta el fondo de la piscina. Yo eché a correr y me lancé al agua completamente vestido. Nadé hasta el fondo, rescaté a mi ladrillo, quiero decir a Brutus, y lo llevé de vuelta al borde de la piscina", explica Dwayne en una publicación en su cuenta de Instagram junto a una fotografía suya vestido con una camiseta y sujetando a sus dos mascotas dentro de la piscina.

Publicidad

Afortunadamente todo quedó en un susto para el actor y sus simpáticos cachorros se encuentran ahora perfectamente.

"Brutus deliraba un poco... Tardó un momento, pero vomitó todo el agua que había tragado y me miró como diciendo: '¡Gracias a Dios que no has tenido que hacerme el boca a boca!'. Y se marchó corriendo a jugar con su hermano".

Por: Bang Showbiz