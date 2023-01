¡Dura confesión! Esto le ocurrió a Kris Jenner antes de dar a la luz a Kendall

Cuando la carismática Kris Jenner sufrió un aborto antes de quedarse embarazada de su hija Kendall fue apoyada incondicionalmente por su fallecida amiga Nicole Brown Simpson, quien le ayudó a superar el bache animándola a hacer ejercicio.

"Nicole fue una amiga increíble. Compartimos muchos momentos maravillosos, los que vives cuando pasas toda tu vida con alguien. Antes de quedarme embarazada de Kendall, sufrí un aborto a los tres meses y Nicole me ayudó a superarlo. Nunca había corrido antes. Y Nicole me animaba a hacerlo. Me introdujo en este deporte y me dijo: 'Te prometo que te quedarás embarazada [otra vez]'", cuenta Kris a la revista People.

Kris consiguió quedar embarazada de Kendall, pero su amiga -cuyo marido O.J. Simpson fue absuelto de su asesinato- no pudo conocer al bebé porque ya había fallecido en el momento de su nacimiento, un desafortunado incidente del que Kris consiguió sacar fuerzas de flaqueza.

"En medio de todo eso me dijo: 'Te voy a dar toda mi ropa de embarazada'. Allen Schwartz había diseñado todos sus vestidos de embarazada. Los tenía en todos los colores. Y me los dio todos. Estaba embarazada de Kendall durante el juicio por asesinato. De hecho, llevé la ropa al juicio. Eso me dio una fuerza tremenda", explica.

Kris -quien escogió Nicole como segundo nombre para Kendall- todavía encuentra consuelo hablando con su amiga cuando reza.

"Algún día espero ser capaz de decir a Dios: '¿Por qué tuviste que llevártela tan joven?'. Pero [hasta entonces] me consuela mucho rezar y hablar con ella. Quería mucho a mi amiga. Y [su muerte] fue una gran pérdida para muchos", añade.

Por: Bang Showbiz