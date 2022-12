Drew Barrymore, una mamá radiante y feliz

La cara es el espejo del alma, y sin duda Drew Barrymore no podría irradiar más felicidad tras su reciente segunda maternidad. Como toda nueva mamá, la actriz no tiene demasiado tiempo para preocuparse por su apariencia, por lo que confía en prendas cómodas y muy combinables como los blazers oscuros y las camisetas de rayas. Eso sí, la estrella sabe que un poco de maquillaje puede suponer una diferencia brutal, así que últimamente no se separa de su pintalabios rojos en sus paseos por Nueva York.