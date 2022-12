Drew Barrymore no cree en el concepto tradicional de familia

Pese a que en la actualidad disfruta de una idílica vida doméstica, Drew no duda en afirmar que los lazos de sangre no definen necesariamente a los seres queridos ya que, en su experiencia, una familia está formada por las personas que "marcan tu lugar en el mundo", una idea que explora en su última película, la comedia 'Blended'.

"Aprecio mucho que existan conceptos como el de la serie 'Modern Family' o el de 'Blended', que se han convertido en términos cotidianos para describir con orgullo una familia que no se rige por la imagen habitual. Creo que la mía en concreto puede parecer muy tradicional desde el exterior, pero también soy consciente de que no fui nada familiar mientras crecía, y mis amigos fueron los que se ocuparon de cumplir ese rol, los que me hicieron sentir en casa y me mostraron amor incondicional", aseguró la estrella al portal Variety.com, tan solo un mes después de dar la bienvenida a su hija Frankie, que se ha convertido en la compañera de juegos perfecta para su primogénita Olive (20 meses), ambas fruto de su feliz matrimonio con Will Kopelman.

La maternidad ocupa en la actualidad el primer puesto en las prioridades de Drew, por lo que ha decidido tomarse una pausa en su carrera profesional con el objetivo de pasar más tiempo con sus pequeñas. El mayor deseo de la intérprete es ofrecerles una infancia feliz y mucho más tranquila que la suya propia, aunque sí espera poder transmitirle algunos de los valores que aprendió durante esa difícil época, como la importancia de la sinceridad y la honestidad.

"Creo que en realidad no existe ningún tipo de regla. Pienso en una familia como en el lugar en el que te sientes seguro. Es donde te sientes apoyado, y donde todos son brutalmente honestos contigo, es lo único que importa", concluyó.