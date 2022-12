Drew Barrymore es 'más conservadora' desde que se convirtió en madre

Para la actriz Drew Barrymore (40) -madre de dos hijos junto a su marido Will Kopelman, Olive (2 años) y Frankie (15 meses)- ya quedaron lejos aquellas épocas de desenfreno, es más, insiste en que no echa de menos ese estilo de vida.

"Yo con 20 era una persona muy segura de mí misma. Era valiente porque no pensaba realmente en nada, simplemente era. Ahora soy mucho más conservadora, especialmente desde que soy madre. Si me dieras la oportunidad de volver atrás en el tiempo, no la aceptaría. Nunca me avergonzaré de quien fui, pero me encanta lo tradicional que me he vuelto", explica Drew en la revista In Touch Weekly.

La intérprete reconoce que desde que tuvo a sus hijos no ha vuelto a ser ella misma, sin embargo, eso no le quita las ganas de ir a por el tercero.

"Cambias para siempre. Es un nuevo tú y un nuevo grupo de montañas que escalar. Son maravillosas pero es terreno nuevo. Ahora mismo estoy bien. La puerta está abierta [a otro niño] pero no soy una jovencita y siento que mi vida está en total abundancia", añade la actriz.