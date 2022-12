Dolores O'Riordan ingresa en el hospital tras agredir a una azafata

La cantante Dolores O'Riordan, vocalista del grupo The Cranberries, ha tenido que ser trasladada al hospital universitario de Limerick (Irlanda) tras la supuesta agresión que ha protagonizado este lunes contra una azafata en el transcurso de un vuelo de la compañía Aer Lingus entre el aeropuerto JFK de Nueva York y el de Shannon (County Clare, Irlanda).

"Un incidente ha tenido lugar a bordo del vuelo EI110, durante la ruta entre Nueva York y Shannon. El suceso está siendo investigado por la Garda Síochána [la policía nacional de la República de Irlanda]. Dado que se trata de información confidencial, no proporcionaremos ningún dato más", reveló un portavoz de la compañía Aer Lingus a RTE News.

Tras el altercado, Dolores -quien también agredió a un oficial de policía- ha sido llevada al hospital universitario de Limerick después de ser atendida por un médico en la misma estación de policía de Shannon.

Por su parte, la azafata ha sido trasladada al hospital Mid-Western Regional, si bien tal medida no ha sido necesaria en el caso del agente.

Dolores saltó a la fama en los años 90 como vocalista del grupo irlandés The Cranberries, que adquirió gran éxito a nivel internacional con los álbumes 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?' (1993) y 'No Need to Argue' (1994), con los que vendieron más de 40 millones de copias alrededor de todo el mundo.

La cantante tiene tres hijos -Taylor (16), Molly (13) y Dakota (9)- fruto de su matrimonio con Don Burton, exmánager del grupo Duran Duran, con quien se casó en 1994.

Por: BANG Showbiz