Dolly Parton y su familia estuvieron a punto de morir 'congelados'

La incombustible Dolly Parton no solo se ha destacado a lo largo de los años por ser uno de los principales referentes de la música tradicional estadounidense, sino también por dejar atónita a la opinión pública al revelar algunos de los capítulos más impactantes de su fascinante vida, una costumbre que ha querido volver a cultivar ahora al hablar abiertamente del momento en que ella y su familia estuvieron a punto de morir al quedarse "atrapados" en su casa de Tennessee durante una fuerte nevada.

"Hace ya muchos años, cuando mis chicos eran pequeños, vivíamos muy cerca de las montañas. Una vez, durante un temporal, bloqueamos las ventanas con tablas de madera para que no entraran la nieve ni el viento, pero aun así no nos imaginábamos que iba a nevar con tanta intensidad. Al final nos quedamos atrapados dentro y no podíamos salir. Pensaba que íbamos a morir, mis niños estaban congelados, nuestras caras estaban congeladas, hasta nuestras lágrimas lo estaban", aseguró la artista al portal de noticias 'Entertainment Tonight'.

La reina de la música country está convencida de que todos sobrevivieron gracias a un inexplicable "milagro" que quizá se viera motivado por el hecho de que ninguno dejó de rezar para que una hipotética intervención divina acabara derritiendo la nieve y permitiéndoles salir al exterior.

"Estábamos muy débiles, no teníamos comida, ni fuego, básicamente nada. No sé cómo logramos superar todo ello, la verdad, me imagino que fueron nuestras oraciones las que consiguieron derretir toda esa nieve y sacarnos de ese horrible lugar. En cualquier caso, ese ha sido mi gran milagro navideño", explicó en la misma conversación, antes de insistir en la idea de que su fe les habría resultado salvadora.

"Mamá tenía mucha fe, mamá ya preveía en sus visiones y sus pesadillas que algo malo podía ocurrir, pero su gran fe le sirvió para encontrar una solución al problema", sentenció.