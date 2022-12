Dionne Warwick amenaza con no acudir al funeral de Bobbi Kristina

La cantante Dionne Warwick (74) -madrina de Bobbi Kristina- ha mostrado su descontento con la temática "Dulces 16" que ha impuesto la tía de la joven fallecida, Pat Houston, para el funeral. Y ha llegado a insinuar que podría no acudir a la ceremonia.

"Dionne está planeando un viaje y ha amenazado con no acudir al funeral porque Pat Houston está haciéndose cargo de todo pese a que debería estar tomando decisiones con Bobby [Brown, Padre de Bobbi] y no haciéndolo sola", explica una fuente al MailOnline.

Publicidad

La hija de Whitney Houston murió el pasado domingo a los 22 años tras casi seis meses en coma después de ser hallada inconsciente en la bañera de su casa. Ahora su familia espera poder rendirle homenaje con un funeral en la iglesia metodista de St. James United, en Alpharetta (Georgia), mañana sábado. Tras esto, su cuerpo será trasladado a Nueva Jersey para ser enterrado junto al de su madre.

Dionne rindió tributo a Bobbi tras su muerte, destacando lo "dulce" que era su ahijada.

"Era una persona muy dulce, la echaremos de menos, era una buena chica. No resulta fácil. Podemos lidiar con ello porque creemos que Bobbi está ahora con una persona mucho más poderosa y mucho más grande que nosotros y que está en mejores manos", aseguró Dionne en el programa 'Watch What Happens Live'.