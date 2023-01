Dinah-Jane Hansen es 'gran fan' de Chris Brown

Aunque Dinah-Jane Hansen, componente de la banda estadounidense Fifth Harmony, no oculta su gran admiración por el cantante Chris Brown, prefiere que el artista no sepa de su 'enamoramiento' porque se avergonzaría si alguna vez se encuentran.

"¿Que si me gusta algún famoso? Chris Brown, pero espero que no se entere", confesó a la agencia de noticias BANG Showbiz.

A la cantante de 18 años no solo le gusta el atractivo físico de Chris, sino que también le admira enormemente en lo profesional.

"Soy gran, gran fan de su arte. Me encanta su música y cómo se muestra como artista, sabe entretener al público. Ese chico es toda una leyenda", explicó.

Dinah-Jane coincidió con Chris en un partido de baloncesto de famosos en el que ambos participaron, pero no pudo confesar sus sentimientos ya que aún era "demasiado pronto".

"Bueno, yo no podía hacer nada en la cancha de baloncesto, habría sido demasiado pronto. Fue gracioso porque fue él quien me pasó la pelota al final del partido y me dijo: 'tira, tira a canasta'. Estaba como susurrándome. Yo no podía creer que me estuviera hablando. No conseguí encestar, pero al menos me pasó la pelota, al menos me susurró", bromeó.