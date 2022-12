Diego Maradona podría casarse en mayo a pesar de los escándalos de maltrato

El exfutbolista Diego Maradona de 54 años, estaría planeando contraer matrimonio con su actual pareja, Rocío Oliva de 24 años, el próximo mes de mayo en una ceremonia que se llevaría a cabo en Alemania, según informa en exclusiva el portal Primicias Ya.

La noticia de su enlace ha salido a la luz después de la gran polémica que generó el pasado mes de octubre la filtración de un vídeo en el que el argentino, en evidente estado de embriaguez, intentaba agredir a su pareja, algo que sin embargo no parece haber afectado a su relación, ya que la propia Rocío se encargó de anunciar hace unas semanas su intención de pasar por el altar cuanto antes.

Publicidad

"Lo hablamos hace mucho tiempo. Dimos el primer paso de comprometernos y el segundo llegará en cualquier momento", aseguraba la joven en un entrevista al programa 'El diario de Mariana' de la cadena Treve TV, donde detalló además cuáles son sus planes de futuro para formar una familia: "Hablamos de ese tema con mucho cuidado y siempre estando de acuerdo los dos. Tengo 24 años, no soy ni muy joven ni muy mayor. Es algo que te pasa, que sientes la necesidad o las ganas. Si estoy bien y feliz, nada lo puede impedir".

Por su parte, Maradona ya estuvo casado de 1984 a 2004 con Claudia Villafañe -madre de sus hijas Dalma de 27 años y Giannina de 25 años-, quien en la actualidad mantiene una discreta relación con el actor Jorge Taiana, hasta el punto de que este ni siquiera conoce personalmente a su exmarido.

"Respeto el entorno y la familia que tiene Claudia. Nunca me he cruzado a Maradona y no tengo nada que hablar con él. Tengo mi vida y él la suya, no le tengo que dar explicaciones a nadie. No quiero hablar de su familia, es un tema donde no me meto", explicaba el propio Taiana en el programa 'Desayuno Americano' de la cadena América TV.

Por: BangShowbiz