Diego Boneta se despide de la serie 'Luis Miguel' dando gracias al Sol de México

Este domingo el último capítulo de la serie 'Luis Miguel' ha conseguido mantener en vilo a miles de espectadores y cerrar la primera temporada -la segunda aún está por confirmar- manteniendo el misterio hasta el último momento. Apenas unas horas después los principales protagonistas de la producción han echado mano de las redes sociales para despedirse de sus personajes, dando a entender que será solo de forma temporal, y agradecer el cariño del público.

El ambicioso proyecto de Netflix y Telemundo se ha convertido en una verdadera revolución incluso más allá de las fronteras mexicanas y le ha valido el aplauso de pública y crítica por igual a su protagonista Diego Boneta gracias a su brillante encarnación del legendario cantante. En consecuencia, el joven actor ha querido agradecer al Sol de México que accediera a compartir los momentos más dolorosos y oscuros de su biografía en la serie, que también produce, regalándole así uno de los papeles más importantes de su carrera.

"Gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene...", ha escrito junto a un selfie de los dos, en lo que muchos fans han interpretado como una señal de que la historia continuará.

En otra publicación de la misma plataforma, Boneta -que en la actualidad se encuentra rodando en España- también ha dedicado un cariñoso mensaje a su compañero de reparto Óscar Jaenada, quien se ha convertido en el villano más odiado y querido de la historia reciente de la televisión con su interpretación de Luis Rey, el padre de Luis Miguel.

"Vito & Michael Corleone...", ha bromeado para ilustrar una instantánea en la que Jaenada y él aparecen caracterizados como sus personajes. "Ha sido un verdadero placer y un enorme aprendizaje el haber trabajado contigo. ¡Que sea la primera de muchas, brother! Gracias por tus consejos y amistad".

Por su parte, el español ha dicho adiós a la serie echando la vista atrás: "Luis Rey en su Primer día de Grabación. Hoy último capítulo de Luis Miguel para Netflix. Gracias a todos los que están formando parte de esto", ha escrito para ilustrar un selfie tomado en el inicio de la grabación y que ha acompañado de una divertida retahíla de hastags: #Gracias A Todos #Por Cierto, #No Es Mi Camisa Es Bata De La Peluquera #Mi styla no me lo toca ni Dior.

Camila Sodi, la encargada de llevar a la pequeña pantalla a Érika Ellice Sotres Starr -más conocida por su nombre artístico Issabela Camil y pareja de Luis Miguel durante siete años-, ha optado por rendir homenaje a la mujer a la que ha dado vida en la serie.

"Te amo. Gracias #erika @issabelacamil por prestarme tu piel para interpretar la memoria que alguien tiene de ti", ha asegurado emocionada la actriz, a quien en los últimos meses se le ha atribuido un romance con Diego Boneta que ellos ni confirman ni desmienten.

Por: Bang Showbiz

