Diego Boneta se apunta a la fiebre del 'Memo' Ochoa

Desde que el portero de la selección mexicana, Guillermo 'Memo' Ochoa, protagonizara una heroica actuación durante el partido disputado esta semana contra Brasil, muchos han sido los famosos que se han echado a las redes sociales para expresar su gratitud y admiración hacia un jugador que ha visto disparada su popularidad en todo el mundo, hasta el punto de que podría ser fichado por el FC Barcelona para la próxima temporada.

Uno de los artistas que ha demostrado de forma más explícita la adoración que siente por el guardameta azteca ha sido el atractivo Diego Boneta, quien además de felicitarle por su actuación a través de su cuenta de Twitter, ha alardeado en presencia de sus casi 300 000 seguidores de la estrecha amistad que le une al nuevo mito del fútbol mexicano.

"No podría estar más feliz por mi amigo Memo. Muchas gracias por tu actuación de hoy y ¡que viva México! Claro que podemos", escribió entusiasmado en su cuenta de la famosa red social al tiempo que adjuntó una imagen en la que aparecía junto al portero en actitud festiva.

Aunque el mensaje y la fotografía han generado una gran repercusión entre sus admiradores, el simpático Diego Boneta puede respirar tranquilo al comprobar que nadie ha malinterpretado -casual o intencionadamente- el tono de sus comentarios futboleros, algo de lo que no puede presumir precisamente su compatriota Thalía.

En un arrebato de pasión, la diva del pop anunció ante su legión de fans que le encantaría casarse con el 'Memo' Ochoa tras admirar su colosal partido, una petición de matrimonio en sentido figurado que, sin embargo, no fue interpretada como tal por la prensa de su país.

"Memo Ochoa, ¿quieres casarte conmigo? Excelente trabajo el de hoy", le dirigía Thalía horas antes de verse obligada a responder a las habladurías que ya habían empezado a emerger sobre su vida sentimental. "Jajajaja (sic), no puedo creerme lo que ha dado de sí una inocente expresión que solo indica reconocimiento cuando alguien hace algo extraordinario. 'Marry me' es como decir que me quito el sombrero, a ver si se entreran", publicaba poco después.