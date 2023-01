Diego Boneta está demasiado ocupado con su trabajo como para conocer chicas

Aunque el mexicano Diego Boneta es uno de los hombres más deseados de toda Latinoamérica y una estrella en alza en Estados Unidos gracias a su papel en la serie 'Scream Queens', este jueves le tocó acudir solo a la gala de los Grammy Latinos celebrados en Las Vegas ya que su trabajo en el mundo de la música y de la televisión no le deja tiempo libre ni siquiera para conocer chicas.

"Vengo solo, lo juro. Tengo dos trabajos a tiempo completo, estoy actuando y cantando. Creo que no me acuerdo de cuándo fue la última vez que dormí más de cuatro horas, pero esto es lo que quiero hacer. Así que si alguien quiere ser mi cita hoy...", explicó en una entrevista para la cadena TNT América Latina.

A la hora de buscar pareja tampoco ayuda el hecho de que su última relación sentimental le dejó tan traumatizado que durante una temporada solo le interesaron las chicas "difíciles" que le trataban mal, como mecanismo para no volverse a enamorar.

"Soy un tipo bastante romántico, te lo creas o no, y sufrí mucho en esa relación. Sentí que mi novia no lo apreciaba así que no quería volver a entregarme. No quería enamorarme de nuevo", confesaba Diego a Teen Vogue.