Diane Kruger solía pensar que ser guapa era estar delgada

La actriz Diane Kruger se arrepiente de haber cometido el error de pensar que para ser guapa tenía que estar "muy delgada" durante su juventud, cuando todavía ejercía de modelo.

"Cuando era joven ser guapa significaba estar muy delgada. Y además era modelo, así que ya puedes imaginarte lo difícil que resultaba estar en forma. Cuando cumplí los 30 me di cuenta de lo estúpida que era por creerme algo así. Creo que eres guapa cuando eres inteligente y también pienso que la belleza es algo que tienes que conseguir", explica Diane a la revista italiana IO Donna.

Ahora el momento en el que más guapa se siente la intérprete no es sobre la alfombra roja, sino cuando su pareja, el actor Joshua Jackson, le dice que la quiere.

"Cuando la persona que amo me dice: 'Te quiero', es cuando más guapa me siento. No estoy de broma, ¡es la verdad!".

En el terreno profesional la actriz todavía no logra asimilar el éxito del que goza, algo que jamás habría podido imaginarse.

"Me siento muy afortunada por todas las oportunidades que he tenido y porque todavía estoy en este negocio después de tanto tiempo. A veces me parece que todo es un sueño. Desde luego no me imaginaba que me iba a suceder algo así cuando todavía vivía en un pequeño pueblo en el norte de Alemania. La gente que nace y crece allí generalmente no se va nunca. Nadie de mi familia ha dejado su pueblo natal. Me siento muy agradecida por todo lo que tengo", afirma la estrella de cine.

Por: Bang Showbiz