Diane Guerrero se enfermó tras ver la toma de posesión de Donald Trump

La actriz Diane Guerrero , conocida por su participación en las populares series 'Orange Is the New Black' y 'Jane the Virgin', se destacó el pasado sábado como una de las celebridades más implicadas en el movimiento de rechazo que se ha generado en contra del recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y que se materializó de forma visible a través de numerosas protestas convocadas por todo el mundo.

Después de asistir a la multitudinaria marcha que tuvo lugar en Washington, en la que estuvo acompañada por otras conocidas actrices como su compañera de reparto Jackie Cruz, la intérprete de origen colombiano no ha tardado en sincerarse públicamente no solo sobre las razones que la han empujado a adoptar un papel tan activo en las protestas, sino también acerca de los sentimientos que le invadieron al ser testigo de cómo el magnate republicano juraba el cargo político más importante del planeta.

"Bueno, tuvimos que ver algo que no habíamos esperado, la presidencia de Donald Trump, sobre todo aquellos que nos hemos sentido atacados por él: los latinos, las mujeres musulmanas, las personas con discapacidad. Yo me siento atacada como mujer, como latina, como hija de inmigrantes. Nunca me había sentido tan ligada personalmente a la política, y siento que físicamente me enfermé e incluso sufrí una depresión terrible. Pero creo que debemos utilizar esas emociones para participar y marcar la diferencia", explicó la artista de 30 años, en un español más que aceptable, en conversación con el canal Univisión.

La hostilidad que el controvertido empresario exhibió hacia las minorías étnicas durante toda la campaña electoral y los numerosos comentarios degradantes que ha venido ofreciendo tradicionalmente sobre las mujeres constituyen dos motivos de peso para que Diane, quien sufrió la deportación de toda su familia durante su infancia en su Nueva Jersey natal, haya querido aprovechar su condición de figura pública para combatir el nacionalismo excluyente que parece desprenderse de la nueva administración estadounidense y, de paso, lanzar un mensaje de esperanza a aquellos colectivos que han sido víctimas de la divisiva retórica del mandatario.

"Lo que realmente nos ha enseñado este proceso electoral es que no debemos tener miedo a establecer un diálogo abierto sobre lo que está pasando. En mi opinión, hemos venido a este mundo para ser felices, a trabajar duro, a hacer lo correcto y a salvar nuestro planeta. Y creo que podemos conseguirlo, siempre que no sucumbamos a la apatía y a esa actitud de pasividad ligada a la idea de que no podemos hacer nada", reza un extracto del artículo que ha escrito la intérprete para la revista Bustle.

