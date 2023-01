Diana-Maria Riva: 'Mi carrera en EE.UU. ha sido muy diversa, sin estereotipos'

Al crecer en una ciudad como Cincinnati rodeada de una reducida comunidad latina, la actriz Diana-Maria Riva tuvo que acostumbrarse a que sus alborotados rizos llamaran siempre la atención donde quiera que fuese.

"Yo soy una dominicana de Ohio, y antes no había muchos latinos allí. Cincinnati es una ciudad con mucha influencia alemana, por lo que esto [señalando a su pelo] no era lo normal. Así que en su día yo llamaba mucho la atención: en la época en la que todo el mundo llevaba el pelo 'emplumado' [un tipo de peinado femenino con ondas], yo era un caso aislado y parecía un poco loca. Pero ahora las cosas han cambiado y hay una gran comunidad y mucha cultura latina", explicó la intérprete a su paso por el programa 'Good Morning LA'.

A pesar de haber nacido y crecido en Estados Unidos, Diana-Maria -que describe su personalidad como una mezcla de "mente estadounidense y alma latina"- siempre estuvo muy en contacto con sus raíces.

"Cuando era pequeña iba todos los veranos a República Dominicana con mis abuelos, así que estaba muy sumergida en mis raíces pero, siendo Ohio un estado con tanta influencia germana, mi vida era así. Ese es mi hogar, todavía lo es, pero la salsa y el merengue y los plátanos y el arroz con pollo siempre estaban presentes en mi casa durante mi infancia. Y mis abuelos nos visitaban mucho, así que se hablaba mucho español", añadió.

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, Diana-Maria no tiene la sensación de que ser latina haya supuesto un obstáculo en su carrera.

"La industria ha sido buena conmigo. Llevo 20 años en ella y no me he pasado mi carrera interpretando estereotipos. Ha sido muy diversa gracias en gran parte a un buen equipo que ha apostado por mi talento y ha decidido intentar conseguir grandes cosas. He podido dar vida a médicas, detectives y abogadas".