Después de cinco veces, Jennifer Lopez le prohíbe a Casper Smart proponerle matrimonio

Aunque de cara al resto del mundo ni Jennifer Lopez ni Casper Smart han querido confirmar aún que han retomado su relación tras su ruptura el pasado verano, de puertas para dentro el bailarín estaría haciendo todo lo posible por convencer a la cantante de que acepte convertirse en su mujer, hasta el punto de que ella habría tenido que acabar prohibiéndole tajantemente que le proponga matrimonio una vez más.

"Jen acabó por perder los papeles con Casper y le ordenó que parara de proponerle matrimonio, porque está harta de decirle que no. Le habrá pedido como unas cinco veces que se case con él solo en este año", asegura una fuente a la revista Life & Style.

Desde hace varios meses la pareja se ha dejado ver en público junta en numerosas ocasiones, incluyendo alfombras rojas y paseos en bicicleta por las playas de Santa Mónica (California), lo cual ha conseguido que medio mundo dé por sentada su reconciliación, especialmente después de que Casper le enviara a la diva del Bronx un bonito mensaje por su cumpleaños vía Twitter el pasado 24 de julio.

"¡Feliz cumpleaños a mi osito!", escribió el coreógrafo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Jennifer ha preferido mantener una actitud cautelosa frente a las cámaras limitándose a reconocer que ella y Casper atraviesan un momento "confuso" cuando le preguntan por la naturaleza de su relación.

"¿Nunca has estado en un momento de tu vida en el que no lo tienes claro? ¿En el que no estás segura de las cosas? Bueno, pues eso es todo. No estoy segura de nada. Soy una mujer adulta. Cuando tenga algo importante que anunciar, lo haré. Diré: '¿Sabéis qué? Esto está sucediendo'. Pero ahora mismo me siento como... me siento yo misma", aseguraba Jennifer en el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.