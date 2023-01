Desnudó su alma: Una de las Kardashian habla de la infidelidad de su ex

Aunque actualmente el divorcio de Khloé Kardashian y Lamar Odom se ha paralizado a la espera de que él se recupere de la sobredosis que sufrió el pasado mes de octubre, la estrella televisiva no ha olvidado todo el dolor que le causó su ex con sus continuas infidelidades. A pesar de las especulaciones en torno a la doble vida del exjugador de baloncesto que circulaban durante el tiempo que estuvieron casados, Khloé nunca sospechó que estuviera viendo a otras mujeres porque era muy cuidadoso.

Publicidad

"Nunca había nada en su teléfono móvil, siempre utilizaba los de su asistente, así que en ese sentido era muy astuto. Siempre me he preguntado por qué lo hizo, obviamente Lamar tenía problemas de adicción. También creo que podría ser adicto al sexo, pero tampoco estoy segura de si creo realmente en eso de ser adicto al sexo. A Lamar se le daba muy bien hacerme sentir como si fuese la única mujer en su vida, una princesa. Nunca me creí los rumores de infidelidad", explicó Khloé en el programa radiofónico de Howard Stern en Sirius XM.

Sin embargo, Khloé no se arrepiente de haberse casado con Lamar porque a su lado vivió "uno de los mejores momentos" de su vida.

"No creo que volviese a hacerlo, pero no me arrepiento. No cambiaría nada de lo que hice porque también fue uno de los mejores momentos de mi vida. Le quiero mucho y siempre le querré. Ha tenido muy mala suerte a lo largo de su vida. A veces no basta con quererse. No puedo obligar a alguien a quererme".