Denzel Washington no quiere ser James Bond

Dada su exitosa trayectoria profesional, hay pocas cosas en la industria cinematográfica a las que Denzel Washington no se atreva. Sin embargo, un malentendido en una conversación con una periodista atribuyó al actor la arriesgada hazaña de querer quitarle el papel de James Bond a Daniel Craig.

"Estaba al teléfono, y la persona con la que estaba hablando me estaba haciendo preguntas que le habían enviado, y ella estaba enviando mi respuesta a esa otra persona por correo electrónico. La pregunta fue: '¿Interpretarías a James Bond?' y yo le dije: 'Sí claro, ¿por qué no?'. A lo que ella respondió bromeando: '¡Venga, sal ahí fuera y empieza una campaña! ¡Denzel como James Bond!'. Pero en el paso de la manera en que lo dije, a la manera en que ella lo escribió, a la manera en que salió a la luz no se notaba mi sarcasmo. No se entendía la ironía. Así que no, no estoy postulándome para interpretar a James Bond. Solamente me hizo una pregunta y yo bromeé: 'Hey, ¡vamos a hacer campaña!'", declaró el actor a la revista Shortlist.

A tal punto llegó la repercusión de sus palabras que el afamado actor se quedó atónito cuando comenzó a escuchar que quería meterse en la piel del espía británico más famoso de la historia e incluso cuando se enteró de que en Twitter se había creado la etiqueta #DenzelJamesBond para hacer campaña por su papel como 007.

"Nunca he pensado en James Bond, solamente me preguntaron sobre ello. Pero es interesante lo que sucede con la información. Cosas como esta de James Bond pueden pasar muy fácilmente. No es malo, pero la gente lo da por hecho", reflexionó.