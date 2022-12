Demián y Bruno Bichir llevan su 'rivalidad' a la pequeña pantalla

Los admiradores del prolífico actor mexicano Demián Bichir están de enhorabuena, ya que el artista ha anunciado que la nueva temporada de su exitosa serie 'The Bridge' le llevará a protagonizar un duelo interpretativo de grandes dimensiones con su hermano menor Bruno, con quien pretende conquistar a los espectadores estadounidenses haciendo gala de la "inigualable" compenetración que ambos exhiben en pantalla.

"Esta es la primera vez que mi hermano Bruno y yo actuamos juntos para la televisión estadounidense; la verdad es que estamos encantados por la oportunidad y esperamos que el público sea testigo de lo bien que nos complementamos cuando actuamos juntos. Trabajar con él es para mí una experiencia inigualable, porque los dos tenemos en las venas la misma pasión por este trabajo", reveló el intérprete al portal de noticias The Wrap.

Aunque no duda en bromear sobre la intensa "rivalidad" que siempre ha definido su relación, el conocido artista está convencido de que la llegada de Bruno a la popular producción servirá también para atraer a todo el público latino que, en su momento, disfrutó del talento de los hermanos Bichir en todo tipo de películas y obras teatrales durante su etapa en su México natal.

"Por supuesto que nos llevamos a matar, para eso somos hermanos, todas las mañanas nos damos los buenos días a base de tortazos. No, en serio, cuando éramos más jóvenes existía cierta rivalidad entre nosotros, pero como profesionales nuestra relación no podría ser mejor. Parte del público que nos vio actuar juntos en obras de teatro y películas mexicanas podría encontrar nuestra nueva colaboración en 'The Bridge' muy interesante, esperamos que se animen a ver la serie", apuntó en la misma conversación.

Además de para expresar la ilusión que le invade por volver a compartir proyecto laboral con Bruno, el polifacético Demián no ha dudado en utilizar sus últimas apariciones públicas para denunciar los abusos que sufren los inmigrantes que tratan de cruzar las fronteras en busca de un futuro mejor, ya sean los mexicanos que acuden a Estados Unidos o los centroamericanos que tratan de acceder a su propio país.

"No podemos permitirnos jugar a la doble moral, hay que atajar las disputas fronterizas en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Quiero decir, nosotros no podemos tener la cara dura de exigir un buen trato a nuestros ciudadanos aquí arriba, cuando muchas veces convertimos la vida de los centroamericanos en un infierno", explicaba Demián al diario Milenio.