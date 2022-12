Demi Lovato y Wilmer Valderrama se han comprometido en secreto

Ni la diferencia de edad ni los ingresos en rehabilitación de la cantante Demi Lovato (22) han conseguido hacer mella en su relación sentimental con el actor Wilmer Valderrama (35), con quien se habría comprometido ahora en secreto para pasar por el altar en cuanto sus agendas se lo permitan.

"Todo el mundo está encantado de que vayan a casarse. Wilmer es muy bueno para ella, y Demi está locamente enamorada de él. Han pasado por un infierno y han conseguido salir de él más fuertes que nunca. Han estado hablando del tema durante un tiempo. Demi se ha estado refiriendo a Wilmer como su futuro marido frente a sus allegados", explicó una fuente a la revista OK!

Aunque Wilmer nunca ha querido atribuirse ningún mérito de la rehabilitación de Demi, ella misma reconoce que sin él le habría resultado más difícil superar sus desórdenes alimenticios y sus problemas de adicción. Tras iniciar su relación en 2010, el actor de origen mexicano le dejó muy claro a la ex estrella Disney que, en el momento en que recayera, él pondría punto final a su noviazgo.

"Hubo algunos momentos en los que [nuestra relación] tuvo sus altibajos, cuando yo estaba lidiando con mis problemas. Lo que él hacía era no tolerarlo, así que me decía: 'No puedo estar contigo si no resuelves tus problemas de una vez'. Consiguió que quisiera luchar por lo nuestro. Es una muy, muy buena persona", revelaba Demi en el programa radiofónico 'Kyle And Jackie O Show' de la emisora KIIS 106.5 FM.