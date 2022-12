Demi Lovato tiene 'problemas' con el nuevo amor de su vida

Aunque Demi Lovato no podría estar más encantada de haber dado la bienvenida a su vida a Buddy, un cachorro de bichón maltés al que adoptó hace unas semanas, la simpática mascota va camino de convertirse en un problema para la cantante debido a su reticencia a ser adiestrado, por lo que su famosa dueña no ha dudo en pedir consejo a sus fans a través de las redes sociales.

"¿Alguien conoce alguna buena forma de entrenar a un cachorro para hacer sus necesidades? ¡Necesito ayuda! ¿Qué hay que hacer cuando no hace pis fuera o en su caja?", escribió la joven estrella en su cuenta de Twitter, donde especificó cuáles están siendo sus mayores problemas a la hora de entrenar a su simpático cachorro: "Por cierto, ya lo he googleado, pero no sé qué hacer cuando le pillo 'infraganti' al lado de su caja. Cada vez que lo descubro y le digo '¡no!' se pone a correr como si creyera que estoy jugando".

Una de las mayores preocupaciones de Demi será sin duda conseguir adiestrar a su simpático perrito lo más rápidamente posible para que no suponga un motivo de tensión en la convivencia con su pareja Wilmer Valderrama (34), con quien mantiene una relación tan estable que estaría deseando pasar por el altar con él lo antes posible.

"Lo suyo va mucho más que en serio. Les vi hace poco, y Demi está feliz y enamorada. De hecho, tiene la esperanza de que le pida que se case con ella este año. Dice que Wilmer es su alma gemela y que nunca podría verse con otra persona que no fuera él", aseguraba recientemente una fuente cercana a la cantante al portal Radar Online.