Demi Lovato no tiene tiempo para descansar

Aunque el Día de Acción de Gracias es una de las fiestas más tradicionales del calendario estadounidense y, por lo general, invita a pasar la noche en familia, la popular Demi Lovato se verá obligada a reducir el tiempo que pasará con sus seres queridos por la obligación de presentarse ante los espectadores de la edición estadounidense de 'Factor X', una tarea que no le llena precisamente de entusiasmo teniendo en cuenta sus ganas de disfrutar de un día libre.

"Que hoy sea el Día de Acción de Gracias no significa que me pueda tomar vacaciones. Mis planes para esta noche son trabajar, trabajar y trabajar. Me encantaría poder pasar un poco de tiempo con mi familia, pero el programa es ahora mi máxima prioridad y tengo que estar preparada para la gala en directo [de 'Factor X']", explicó la estrella de la música al programa de radio On Air, entrevistada por el conocido locutor Ryan Seacrest.

Pese al exigente ritmo laboral al que se ve sometida por su participación en el concurso cazatalentos, la joven Demi siempre ha presumido del ambiente de trabajo tan distendido del que disfruta junto a sus compañeros del jurado: Paulina Rubio, Kelly Rowland y Simon Cowell. Tanto es así, que el estrés laboral que genera la responsabilidad televisiva se ve siempre compensado con las estrechas relaciones de amistad que se han forjado entre los cuatro protagonistas del programa, en especial entre las dos hermanas televisivas en que se han convertido Demi y Paulina.

"Paulina [Rubio] es genial, la verdad es que es como una hermana mayor para mí. La adoro y creo que está haciendo un trabajo fenomenal en el programa. Hasta me está enseñando español", revelaba anteriormente a la revista People.

Se desconoce por el momento si Paulina Rubio será capaz de sacar algo de tiempo para estar con su pequeño Andrea Nicolás antes de ponerse delante de las cámaras, lo que explica que la diva mexicana aprovechara el lunes para celebrar por todo lo alto los tres años de vida que acaba de cumplir su primogénito.

"No me puedo creer que hoy estemos celebrando el tercer cumpleaños de Nico. Es increíble. Hoy tenemos una gran fiesta piñata y nos lo vamos a pasar genial", escribió la estrella latina en su perfil de Twitter.

Por: Bang Showbiz