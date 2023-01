Demi Lovato anima a la gente a enfrentar sus adicciones

Aunque la cantante Demi Lovato superase sus desórdenes alimenticios, las autolesiones y su adicción a las drogas después de ingresar en rehabilitación en 2010, todavía sigue muy implicada en ayudar al resto de personas a combatir sus problemas, tal y como ha demostrado al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales confesando lo agradecida que estaba por su recuperación.

"Soy una de 1 entre 7 personas que se han enfrentado a la adicción y me siento agradecida de estar recuperándome ahora. Es momento de que reflexionemos y empecemos a enfrentarnos a la adicción. Dejemos de ignorar el mayor problema de nuestro país al que normalmente no queremos prestar atención. Estamos todos conectados con este problema de una manera u otra y todos tenemos que ser parte de la solución. Juntos podemos reemplazar la vergüenza por apoyo, esperanza y curación", publicó en su cuenta de Instagram junto a un vídeo con un fondo negro con las palabras: "Mira de cerca. ¿Qué es lo que ves?".

Publicidad

Mira también: Así se ve desnuda Demi Lovato para una revista

Este vídeo forma parte de la campaña Facing Addiction, que busca concienciar acerca de las adicciones, en la que Demi participa junto a otras celebridades. La campaña pretende que las personas se fijen en su propio reflejo en las pantallas hasta leer la frase con la que acaba el vídeo: "Una de cada siete personas verán la cara de la adicción".

En el caso de Demi, uno de los muchos beneficios de su recuperación ha sido volver a sentir con fuerza sus emociones.

"Cuando no bebes sientes todo mucho más. Si atraviesas algo estresante, estarás mucho más estresada. Yo solía ver películas de miedo y no me asustaba ni una vez. Si había una casa encantada y salían cosas de la nada, yo ni me inmutaba, continuaba ahí sentada aburrida. Luego, cuando dejé de consumir, sentía todo. Lloraba más. Me reía más. Todo. Tienes que pensar, si vives pensando en la siguiente fiesta toda tu vida y siempre estás adormecido, ¿es algo de lo que sentirse orgulloso?", explicaba anteriormente a la revista Cosmopolitan.

Publicidad

Por: Bang Showbiz