¡De no creer! El reggaetonero Wisin estrelló su primer coche a los tres días de uso

Con el primer cheque abultado que cobró gracias a su carrera musical, el cantante Wisin -cuyo verdadero nombre es Juan Luis Morera- quiso comprarse su primer coche para "pasear a las novias" que tenía en aquella época. Sin embargo, el 'capricho' no le duró demasiado, ya que a los tres días protagonizó un accidente que le dejó de nuevo sin vehículo.

"Yo andaba siempre a pie, así que lo primero que me compré fue una guagüita [camioneta] Honda Civic y a los tres días la estrellé. No me duró mucho. Pero esa fue mi primera gran compra, una guagüita para pasear a las novias en aquel momento", confesó el intérprete a Variety Latino.

Desde aquel entonces Wisin ha cambiado para convertirse en un hombre de familia que antepone su trabajo y su vida privada junto a su mujer, Yomaira Ortiz -madre de sus hijos, Yelena y Dylan-, a todo lo demás.

"He madurado mucho. Ahora soy un hombre más práctico, pendiente de lo que dice el público y de lo que millones de fanáticos quieren escuchar de mí. Estoy más pendiente de mi trabajo, de la familia... Estoy más enfocado que antes", afirmó.

En el terreno profesional, Wisin no descarta reunirse en algún momento con su antiguo compañero de dueto, Yandel.

"Sería irresponsable decir que Wisin y Yandel han desaparecido. Cuando Wisin y Yandel tengan la oportunidad de unirse, va a ser muy grande. En este momento estoy disfrutando al máximo de mi carrera, pero sí, eventualmente me encantaría volver a revivir todas esas emociones y ese sonido espectacular que solo Wisin y Yandel saben hacer".

