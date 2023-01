De la música al cine: Tom Jones quiere ser una estrella de la gran pantalla

Aunque el cantante Tom Jones cumplió este año los 75, la jubilación no forma parte de sus planes ya que su próximo objetivo profesional es conseguir papeles importantes en la gran pantalla.

"Siempre he pensado en hacer una película. Me ofrecieron un papel en una película llamada 'Dos hombres contra el Oeste' y luego hice 'King Of The Teds'. Me vi y pensé: 'Dios, creo que soy convincente'. Me encantaría probar suerte con un papel jugoso", dijo al periódico The Sun.

Publicidad

Además de sus aspiraciones de convertirse en una estrella de cine, otro de los deseos que aún no ha logrado cumplir Tom es contar con su propio hotel. Hace décadas estuvo a punto de abrir uno en Las Vegas junto a Frank Sinatra y Elvis Presley, de quienes era amigo íntimo, pero el proyecto nunca llegó a concretarse.

"Casi lo hicimos. Frank y yo y Elvis Presley y otras personas importantes de la época íbamos a hacerlo. Casi lo hicimos, pero nunca ocurrió. Podríamos haberlo llamado Tiger Bay, eso habría estado bien. El nombre de kárate de Elvis era Tiger. A mí me conocían como 'El Tigre' -ese es mi nombre en español-, así que era conocido como 'The Tiger' cuando empecé, por lo que Tiger Bay podría haber sido un buen nombre para ello", comentó a BANG Showbiz.

Por: Bang Showbiz

Publicidad