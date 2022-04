De galán a interpretar a un travesti: Eduardo Yáñez atravesó un gran reto actoral

Eduardo Yáñez ha estado, nuevamente, en el ojo del huracán desde que se dio a conocer su interpretación como Doña Billy en la serie mexicana 'Mi tío', ya que se trata de un travesti.

Las críticas hacia su personaje están enfocadas en que la oportunidad se le debió dar a alguien que realmente perteneciera a la comunidad LGBTI, sin embargo, él lo consideró como una oportunidad para crecer en su carrera y salir de su zona de confort.

Publicidad

A pesar de que en el camino se dio cuenta de lo que podía lograr, reveló en La Red que inicialmente no quiso aceptar el papel, pues era consciente de los comentarios negativos que iban a llegar. Fue por eso que su manager se convirtió en el encargado de cambiar su opinión e insistirle que se apropiara de este.

Él me platicó de la ventaja que lograba si hacia el personaje bien, la ventaja en mi carrera como actor, el salir de una supuesta zona de confort y tirarme para interpretar a este personaje. Entonces dije, es una buena idea salirse de lo más usual.

Para nadie es un secreto que este actor se ha caracterizado por darle vida a papeles de hombres que son recordados como los galanes o los machos de la historia, por lo que el verlo maquillado y con tacones fue un cambio bastante radical.

Publicidad

Tuve mucha ayuda del director, yo platiqué con él, ya con mi ropa de mujer y me dijo que lo primero que tenía que hacer era comportarme como una, por lo que fui a comprar la ropa íntima y todo lo que necesitaba. Es obvio que te sientes y actúas diferente.

Ante las críticas dice que él es actor y se le contrató para eso, sumando que Doña Billy es un travesti y no una persona transgénero. Finalmente, con respecto a la polémica, exaltó que no es bueno meterse directamente a atacar a la persona y sobrepasar los límites del irrespeto, pues dijo que los insultos no van a su papel, sino a él como ser humano.

Publicidad

En medio de risas, aseguró que cuando se vio por primera vez como una mujer no pudo negar el gran parecido que tiene con su madre, lo que le hizo querer aún más a este travesti.

>> Aquí podrás encontrar los capítulos, avances, clips e información de La Red . Déjate sorprender por Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez.

¡Accede ya a nuestros contenidos exclusivos! Todo porque a nosotros… ¡Nada se nos escapa!

Publicidad

>> Entérate de la actualidad del entretenimiento en Colombia y el mundo. Notas, videos, fotografías de famosos y toda la información del mundo del espectáculo.