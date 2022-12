David Hasselhoff se pone una máscara de sí mismo para camuflarse

Hay quien podría pensar que su momento de fama pasó hace ya años, pero lo cierto es que David Hasselhoff llama la atención en cada una de sus salidas públicas en la misma medida que cuando protagonizaba la serie 'Los vigilantes de la playa'. Pero al menos el actor cuenta con recursos para intentar seguir llevando una vida lo más normal posible pese a su popularidad, como por ejemplo salir a la calle llevando una máscara de sí mismo para pasar desapercibido.

"Algunas veces me paseo por ahí con una máscara de David Hasselhoff para que la gente no me moleste", confesó el intérprete a la cadena UKTV Live.

Publicidad

Curiosamente, su vuelta a la escena pública en los últimos años se debe casi exclusivamente a su participación en la película animada de 'Bob Esponja', un papel que le ha vuelto a convertir en un rostro conocido entre las nuevas generaciones.

"Tengo la impresión de que toda mi vida es una improvisación. Por ejemplo, mi problema ahora es que tengo que buscar dónde vivir y rodar porque la gente parece saber quién soy, creo que debido a la película de Bob Esponja. Se acercan para preguntarme: '¿Eres David Hasselhoff? ¿Eres amigo de Bob Esponja? ¿Le conoces en persona?'. Por dios, ¡es un dibujo!", añadió.

Entre los próximos proyectos del actor se encuentra 'Hoff the Record', un 'mockumentary' sobre su propia vida.