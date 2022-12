David Guetta, orgulloso de su herencia hippy

El famoso DJ David Guetta ha reconocido el amor que siente por todo lo hippy, incluido Ibiza, la isla que hace años le enamoró e hizo despegar su carrera. El músico está convencido de que su amor por la isla balear viene de cómo fue criado por su madre.

"Mi madre era hippy, así que me criaron así. Andaba descalzo por París cuando era niño, pero me encanta eso", aseguró en BBC Radio 1.

La especial conexión de Guetta con la ciudad proviene de ese entorno mágico, de esa "herencia hippy" que hace a todos los amantes de la música dance acudir en masa.

"Creo que la herencia hippy de Ibiza dejó algo que es único. Me encanta el hecho de que haya una herencia hippy. Me gusta que la escena 'underground' siga siendo muy fuerte y me gusta que siga habiendo distintos tipos de música y que la gente sea tan abierta de mente", explicó.

Guetta siente que debe mucho de su éxito al tiempo pasado en las discotecas de la isla, por lo que siempre está encantado de volver a actuar en la ciudad.

"Representar a Ibiza desde el comienzo de mi carrera me ha ayudado mucho como DJ, y sigue siendo un punto central en mi carrera. Antes de crear éxitos mundiales yo era esa tío, el DJ de Ibiza".

Por: Bang Showbiz