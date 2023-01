David Castro es 'adicto' al golf

Aunque la mayoría de los jóvenes que trabajan en la industria del espectáculo prefieren dedicar su tiempo libre a practicar deportes como el skateboarding, que resultan más atractivos para adornar sus cuentas de Instagram, este no es el caso del actor David Castro, que se considera a sí mismo un verdadero "adicto" al golf.

"Hace unos dos años me entró el gusanillo de jugar al golf, y es como una adicción. Ahora mismo no puedo jugar porque hace demasiado frío fuera [en Nueva York]. Por eso siempre digo que tengo que mudarme a Florida, ¡tengo que largarme de aquí! Un amigo del instituto me metió en esto del golf y he estado jugando desde entonces", explicó David al portal Talk Nerdy with Us.

Como aficionado al golf, para David resultó todo un honor tener la oportunidad de jugar con el golfista Phil Mickelson mientras se encontraba rodando una cinta en México, en la que trabajaba con su hija.

"Jugué al golf con Phil Mickelson mientras estaba rodando una película en México. Conocía a su hija [Sophia Mickelson] porque formaba parte del reparto. Así que, para resumir, Phil acudió a la cena que organizamos antes de iniciar el rodaje, y el productor se le acercó y le dijo: 'Escucha, nuestro actor protagonista es un gran golfista' y estuvo bromeando con él diciéndole: '¡Venga! Vamos a quedar un día para jugar. Y él aceptó. Phil Mickelson me dio la mano y me dijo: 'De acuerdo, David, quedamos el jueves'", añadió.

Otras de las grandes pasiones del joven son la música -en la que no descarta probar suerte en un futuro- y los coches, un tema del que puede hablar sin parar durante horas sin importarle que su interlocutor entienda o no del tema.

"Me gustan los coches rápidos. Literalmente puedo hablar con cualquiera sobre coches, quieran ellos o no. Puedo aburrir a cualquiera. Es que me encantan los coches. Eso me convierte un poco en un freaky, lo mismo que el golf".