David Bisbal y Eugenia Suárez pasan sus primeras Navidades juntos en Almería

Ni la distancia ni su apretada agenda de trabajo en pleno rodaje de la película 'Abzurdah' han conseguido impedir que la actriz argentina Eugenia Suárez pase las Navidades junto a David Bisbal en su Almería natal, a donde viajó el pasado fin de semana acompañada de su hija Rufina (16 meses) -fruto de su fallida relación con el actor Nicolás Cabré-, tal y como informa el portal argentino Rating Cero.

Según se ha hecho eco ese mismo medio, entre las muchas razones que han empujado a la joven intérprete a cruzar el Atlántico habrían jugado un papel fundamental los celos que siente hacia la expareja de Bisbal, la diseñadora Elena Tablada -madre de su hija Ella (4)- después de coincidir con ella hace unas semanas en un concierto del almeriense en Madrid, una circunstancia que obligó a la argentina a permanecer en un discreto segundo plano entre bambalinas, al contrario de lo que acostumbra a hacer en los conciertos de su chico.

Independientemente de cuáles hayan sido sus motivos para poner en pausa su vida en Argentina para viajar hasta España, sin duda estas fechas ofrecerán a Eugenia una oportunidad inigualable para seguir estrechando lazos con la familia Bisbal, con quien en un principio se especuló que podría existir cierta tensión por el carácter y estilo de ropa demasiado "descarados" de la argentina, algo que ella misma ha negado en varias ocasiones.

"Esas cosas [que dicen] me llaman la atención porque tuve la mejor relación, nos caímos bárbaro. Tampoco es que entre a leer todo lo que dicen. Soy así en mi vida, nunca me interesó el puterío [el cotilleo], ni siquiera en el colegio. Prefiero no engancharme", aseguraba recientemente la joven en el programa argentino 'Intrusos' de la cadena América TV.