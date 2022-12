David Bisbal vivió un incómodo encuentro en su último viaje a Argentina

Además de poder reencontrarse durante unas horas con su novia Eugenia Suárez, el cantante David Bisbal también tuvo tiempo de protagonizar un involuntario e incómodo encuentro en su último viaje relámpago a Argentina, al verse obligado a compartir escenario durante su actuación en el programa 'ShowMatch' con la bailarina Sofía Savoy, la joven con la que en las últimas semanas se ha relacionado al actor Nicolás Cabré, exnovio de la actual pareja del almeriense y padre de su hija Rufina (1), según informa la edición argentina de la revista Pronto.

Pero finalmente la profesionalidad del intérprete se impuso por encima de todo lo demás, permitiéndole cosechar un éxito arrollador entre el público con su canción 'Hoy'.

Una vez despachados sus compromisos profesionales, Bisbal aprovechó el resto de su tiempo para recuperar el tiempo perdido junto a Eugenia, demostrando una vez más que la distancia no ha conseguido apagar la llama de la pasión en su historia de amor. De hecho, el cantante no eludió en ningún momento las más que previsibles preguntas acerca de su relación durante sus encuentros promocionales con la prensa en tierras argentinas, prometiendo que a partir de ahora se dejará ver aún más a menudo por el país de su chica.

"Siempre he venido a Argentina en mis viajes, pero ahora vengo todavía más. Estoy contento y eso es lo más importante. Es verdad que estoy muy bien, muy feliz. Esas cosas no las escondo porque para mí no hay ningún problema. Reconozco que estoy contento y lo digo públicamente porque es algo fabuloso el poder decirlo", confesó Bisbal en una entrevista en el programa 'Tal para cual' de la emisora Vale 97.5.