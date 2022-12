David Bisbal se refugia en familia y amigos tras su ruptura sentimental

El cantante David Bisbal no ha permitido que el fracaso de su relación sentimental con la actriz argentina Eugenia Suárez le arruine las vacaciones de verano, por mucho que en el fondo reconozca que durante estos meses ha echado en falta "muchas cosas".

"Este verano ha sido el más especial de todos los que he vivido en mi vida. Me han faltado muchas cosas, muchos momentos y situaciones que pretendía vivir, pero me he encontrado otros especiales y que a modo de sorpresa ya son parte de mi vida", reconoció el intérprete en un mensaje a sus fans compartido a través de su cuenta de Instagram .

Para hacer frente a la nostalgia, Bisbal se ha refugiado en su tierra natal, Almería, y en su familia y amigos.

"Podía haberme ido de vacaciones a concentrarme a otros lugares turísticos fuera de mi país, pero sin duda, lo que yo necesitaba era estar en mi casa, con mi familia y con amigos. ¡Gracias a todos los que de una manera u otra me habéis hecho sonreír este verano!", añadió.

Pero el mayor apoyo del cantante tras su último desengaño amoroso ha sido sin duda su hija Ella (5), fruto de su fallida relación con la diseñadora Elena Tablada. Aunque la expareja siempre se ha mostrado muy protectora en cuanto a la privacidad de su pequeña, a lo largo de este verano Bisbal ha relajado ligeramente esta actitud para compartir en varias ocasiones fotos de la niña, aunque siempre con la cara cubierta.