David Bisbal se muestra 'frío y distante' con Eugenia Suárez

Después de una semana de constantes especulaciones en torno a su relación, David Bisbal y su novia Eugenia Suárez se han reencontrado este fin de semana en Lincoln (Argentina), hasta donde la joven actriz habría viajado para sorprender al cantante e intentar arreglar de una vez la crisis sentimental que estarían atravesando, según informa el portal Rating Cero.

Sin embargo, tal y como informaron varios testigos a dicho medio, al intérprete almeriense no le habría hecho mucha gracia la inesperada visita de Eugenia, con quien se habría mostrado "frío y distante". De hecho, el mal humor de Bisbal habría llegado a tal punto que prefirió no acudir a la prueba de sonido previa a su espectáculo, que realizaron en solitario los músicos de su banda.

La principal razón que habría empujado a la intérprete a 'sorprender' a su novio con una visita sería el enfriamiento que se habría producido en su romance desde que Bisbal viajara hace tres semanas a Miami para visitar a su expareja, la diseñadora Elena Tablada, y a su hija Ella (4), tras lo cual no se habría vuelto a poner en contacto con Eugenia.

A pesar de los fuertes rumores de crisis, el cantante se refería recientemente a su relación con la actriz durante una entrevista asegurando sentirse muy agradecido por haber vuelto a encontrar el amor a su lado.

"En Argentina siempre me he encontrado con muy buen cariño y evidentemente me he encontrado también con un cariño muy especial. Es algo mágico que sucedió y ahí está. Es una maravilla y hay que agradecérselo a Dios", declaraba a principios de la semana pasada el intérprete en alusión a su romance con la actriz durante una entrevista en la cadena argentina TVP.