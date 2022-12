David Bisbal quiere que Eugenia Suárez se reúna con él en España

El cantante David Bisbal no ha dejado de exhibir en las redes sociales los éxitos y alegrías que le está brindando la gira que lleva a cabo por toda la geografía española, pero si algo atormenta estos días al intérprete y no le permite disfrutar al máximo de la experiencia es precisamente la ausencia de su pareja, la actriz argentina Eugenia Suárez, en tan inolvidable periplo. Por ello, el extrovertido andaluz no lo ha pensado dos veces y le ha pedido que tome un avión para protagonizar un emotivo reencuentro en su país natal, quizá durante alguno de sus triunfales conciertos.

"Eugenia, solo faltabas tú en este concierto. ¿No podrías tomar un vuelo ahora mismo y venirte conmigo? Estoy seguro de que puedes grabar 'Camino al amor' en España", le dirigió el artista a través de su cuenta de Twitter, después de que la 'China' celebrara la gran acogida que el espectáculo de Bisbal había recibido por parte del público madrileño. "¡Toma concierto! Muchas felicidades", escribía la joven poco antes.

Por desgracia para el almeriense, las maratonianas jornadas de grabación que caracterizan la telenovela 'Camino al amor' tendrán muy ocupada a Eugenia durante las próximas semanas y probablemente harán imposible que pueda encontrar un hueco en su agenda para cruzar el charco. Por si eso fuera poco, el hecho de compartir la custodia de su hija Rufina con su expareja, Nicolás Cabré, supondría una dificultad añadida para poder viajar al extranjero junto a su pequeña, como asegura el portal de noticias Teleshow.

En cualquier caso, los dos enamorados han demostrado que pueden mantener viva la llamada de la pasión haciendo uso de unas plataformas digitales que, al mismo tiempo, les ayudan a mantener informados a sus seguidores de todos los pasos que van dando estos días. Así, el cantante reveló recientemente ante su público más fiel que el entusiasmo que vive actualmente gracias a los buenos resultados de su nuevo proyecto profesional contrasta en ocasiones con el nerviosismo y la tensión que siente antes de subirse al escenario.

"No estoy serio, ni mucho menos, solo estoy concentrado antes de darlo todo en mis espectáculos. Vais a ver que el esfuerzo merece siempre la pena", escribió en su cuenta de Twitter tras recibir todo tipo de comentarios sobre el semblante sombrío que luce en una de las últimas fotos que ha publicado.