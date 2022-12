David Bisbal no tienen prisa por casarse

La rapidez con la que David Bisbal y la actriz Eugenia Suárez han afianzado su relación tras conocerse durante el rodaje del videoclip de una canción del cantante, 'Hoy', ha despertado todo tipo de especulaciones en torno a una inminente mudanza de la argentina junto a su hija Rufina (2) -fruto de su relación con su expareja Nicolás Cabré- a tierras españolas, e incluso acerca de la posibilidad de que la pareja se planteara pasar por el altar en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, parece que ninguno de los dos artistas tiene demasiada prisa por dar un paso más en su ilusionante romance, como ellos mismos han querido aclarar en sus últimos encuentros con la prensa.

"Estamos tranquilos, felices y disfrutando de este momento, que siempre nos ayuda además a dar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo", aseguró Bisbal en el programa 'Primer Impacto' de la cadena Univisión.

Por su parte, la joven intérprete quiso aprovechar unos días de descanso en su agenda para volar hasta Miami con el objetivo de protagonizar un breve encuentro con su chico, que estos días se encuentra de gira por Norteamérica.

"Estamos bien, vamos a seguir juntos", declaró Eugenia al programa 'AM' de la cadena Telefe, para aclarar justo después ante las preguntas sobre un futuro enlace que, por el momento, no existe ningún plan para pasar por el altar: "Estamos bien así, estoy muy enamorada".

No cabe duda de que la relación entre el cantante y la argentina ha sido una historia de amor acelerada desde el primer momento en que se vieron, pero ni el hecho de haber conocido ya a la familia de Bisbal en un visita reciente a España ni la buena química que este ha demostrado tener con la pequeña Rufina a su paso por Argentina animarían a Eugenia a plantearse un futuro en común en una etapa tan temprana de su romance.

"No pienso en formar una familia con David porque todavía es muy pronto. Estamos juntos desde hace cuatro meses. Pero sí soy Susanita [soñadora] en el sentido de que si estoy con una persona estoy con una persona, no me interesa ni que me miren. Soy noviera, muy enamoradiza y una novelera", confesaba recientemente la actriz en una entrevista a la edición argentina de la revista ¡HOLA!