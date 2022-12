David Bisbal no quiere competir con los rizos de Carlos Vives

Aunque sus alborotados rizos dorados se han convertido en una de sus grandes señas de identidad, David Bisbal no lamenta en absoluto el hecho de haberse desprendido de la frondosa melena de sus inicios para lucir hoy en día una cabellera mucho menos llamativa. De paso, su cambio de imagen le sirvió este jueves para ahorrarse la incómoda situación de tener que exhibir el mismo estilo capilar que su amigo Carlos Vives durante la entrega de los Premios Juventud (Miami), evitando así un duelo de bucles en el que el almeriense tenía todas las de perder.

"¡Me corté los rizos Carlos Vives porque a ti te quedan mucho mejor! Te aprecio mucho, eres un gran amigo", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram para tener un simpático guiño con el artista colombiano.

Publicidad

Pese a que muchas de sus seguidoras han lamentado profundamente que los rizos de Bisbal ya no cuenten con la longitud deseada, el artista andaluz parece convencido de que su nuevo corte de pelo -con unos laterales más apurados y unos mechones más largos en la parte superior- es el más adecuado para adaptarse a las modas actuales o, al menos, a los gustos de su nueva pareja sentimental, la actriz argentina Eugenia Suárez.

"Lo del pelo siempre ha sido una cuestión de moda, así que en este momento me veo con el corte que tengo. No me veo estos días con el pelo tan largo como lo tenía antes, creo que me voy a quedar así durante una buena temporada", revelaba recientemente en conversación con La Voz de Galicia.