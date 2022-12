David Bisbal no necesita cuidar sus rizos

El cantante David Bisbal no necesita cuidar en exceso su cabello para conservar la fuerza y la curvatura de sus famosos rizos, ya que tiene la "suerte" de no tener que recurrir a ningún tipo de producto especial para que su característico peinado se mantenga inalterable con el paso del tiempo.

"Simplemente me ducho y punto. Tengo la suerte de que mi pelo es tan peculiar, que ni siquiera me obliga a pasar más de un minuto delante del espejo para peinarme, solo un poco hacia un lado y ya está. Tampoco utilizo ningún tipo de espuma porque solo conseguiría que se me quedara el pelo duro", reveló el almeriense a su paso por el programa de radio 'Anda Ya', de la emisora Los 40 Principales.

De hecho, el extrovertido intérprete asegura que someter su rubia cabellera a una sucesión de tratamientos de belleza solo contribuiría a debilitarla progresivamente, por lo que prefiere dejar de lado los artificios y permitir que su cabello luzca sano y natural por méritos propios.

"No tengo ninguna técnica especial, no me cuido los rizos. El único secreto consiste en utilizar un champú normal y mascarilla, pero nada más, porque la suavidad de mi pelo depende precisamente de que esté limpio y libre de productos químicos", confesaba el artista en el programa de televisión 'Despierta América'.

Sin embargo, el intérprete decidió el pasado mes de noviembre protagonizar un cambio de imagen radical que, principalmente, consistía en aplicar grandes cantidades de gomina para lucir un peinado más clásico y elegante, una decisión relacionada con la grabación de los videoclips de su nuevo disco de estudio, 'Tú y yo'.

"No aguantaba más! Cambio de look para el nuevo disco!", escribía Bisbal en su cuenta de Instagram, antes de volver a presumir en público de sus brillantes rizos en 2014.

Por: Bang Showbiz