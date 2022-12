David Bisbal no cierra la puerta al matrimonio

A pesar de que pasa por un momento envidiable profesionalmente inmerso en su gira 'Tú y yo', los miles de kilómetros que separan a David Bisbal (35) de su amada Eugenia Suárez (22) podrían ser una razón más que suficiente para llevar su relación a un nivel de compromiso más alto, ya que el almeriense no descarta pasar por el altar.

"Nunca me he casado pero si me llega el momento lo haré. No tengo ningún problema. [Casarme] no es algo que me da miedo, para nada", afirmó el cantante en el programa Área Restringida Íntima de Telemundo Puerto Rico, y añadió "pero es algo que no me ha quitado el sueño. No me ha llegado ese momento, pero ojalá que llegue".

Echando la vista atrás lo cierto es que el cantante podría haber pasado por el altar de la mano de su exnovia Elena Tablada, con quien mantuvo una relación de 7 años y con quien tuvo a la pequeña Ella (4). Sin embargo, David no llegó a sentirse totalmente preparado para dar ese importante paso.

"Si hubiese estado preparado para casarme lo habría hecho. Simplemente son decisiones que se toman entre dos y que no se tomaron. Y surgió un cambio y ya está", admitió.

Pero lejos de permitir que el fracaso de su relación con la diseñadora supusiera un obstáculo para volver a encontrar el amor, el cantante sigue considerándose un compañero sentimental romántico, una faceta de su carácter que sin duda habrá influido en el buen rumbo que lleva su relación con Eugenia.

"Todas las personas buscan dar y recibir cariño. Me considero una persona muy cariñosa cuando estoy en pareja", añadió.