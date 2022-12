David Bisbal ha usado siempre la música para conquistar a las chicas

Antes de convertirse en una estrella de la música a nivel internacional, David Bisbal ya gozaba de un gran éxito entre las mujeres gracias a su impresionante voz, la cual reconoce que le ayudó a despertar el interés de sus compañeras de instituto en más de una ocasión.

"En el colegio no era un ligón, pero en el instituto ya un poco sí. Normalmente cantaba. No llegaba y decía: 'Te voy a cantar una canción'. No era así. Cantaba en grupo y así se me quitaba un poco la vergüenza", confesaba el almeriense durante su viaje a Nepal con el programa 'Planeta Calleja', emitido este fin de semana en la cadena Cuatro.

Publicidad

Pero si de joven ya era un pequeño donjuán, su salto a la fama tras pasar por el concurso musical 'Operación Triunfo' le ha convertido en uno de los hombres más deseados del mundo al mismo tiempo que en el artista español que más discos ha vendido en la última década. Sin embargo, de poder dar marcha atrás en el tiempo, Bisbal no está seguro de si volvería a repetir cada uno de sus pasos.

"A mí no me gusta ser conocido, pero sí que es verdad que he superado mi sueño. Es decir, un volver a empezar a buscar mi sueño... me lo pensaría dos veces. Y me quedaría seguramente trabajando en la orquesta [con la que comenzó su carrera]", reconoció.

Durante su aventura en Nepal el cantante tuvo una compañera de excepción, su novia Eugenia Suárez, quien prefirió mantenerse en todo momento en un discreto segundo plano, aunque su risa y su larga melena se colaron en ocasiones ante las cámaras.

Aunque en un principio se dio por sentado que la joven actriz argentina había permanecido en su país durante la grabación del programa, fue ella misma quien desveló que sí se había unido a la expedición al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía -que eliminó posteriormente- en la que aparecía integrándose perfectamente con la fauna del lugar.

Publicidad

"En Nepal con uno de mis animales preferidos. Me lo encontré mientras caminaba. Qué lindo es encontrar un animal en su hábitat natural", escribió Eugenia junto a la imagen, en la que aparece acompañada de un babuino.