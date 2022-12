David Bisbal cumple 35 años en el 'mejor momento' de su vida

Teniendo en cuenta que el carismático David Bisbal es uno de los artistas de habla hispana más populares de las redes sociales, no resulta sorprendente que en plataformas como Twitter ya se haya producido una avalancha de felicitaciones para un cantante que cumple hoy jueves 35 años en una de las etapas "más especiales" de su existencia. Por ello, en vez de echar la vista al pasado con un punto de nostalgia, el artista almeriense aprovecha tan importante efeméride para expresar que se siente "mejor que nunca" y con la misma determinación de siempre a la hora de deleitar a sus fans más leales.

"Muchos de mis amigos me decían que al cumplir 30 años ya cerraba para siempre un capítulo de mi vida, pero lo cierto es que me sentía igual de bien que siempre. Cuando llegué a los 33 me ocurrió lo mismo y, ahora que cumplo 35, solo puedo decir que me encuentro muy feliz, mejor que nunca, contento por lo que he conseguido hasta ahora, sano y con las energías suficientes para dar lo mejor de mí ante mis seguidores. Estoy viviendo una de las épocas más felices de mi vida, así que solo puedo decir que afronto el paso del tiempo con mucha ilusión", reflexionó el popular intérprete al canal de internet 'Zoom In'.

Aunque los éxitos ininterrumpidos que acumula en sus más de 12 años de carrera y la felicidad que le brinda su familia -en especial, su pequeña Ella- son dos buenos motivos para celebrar un aniversario por todo lo alto, cuesta ignorar que la posibilidad de que haya rehecho su vida sentimental con la actriz argentina Eugenia Suárez también pueda explicar el exceso de entusiasmo que proyecta el cantante.

A diferencia del silencio absoluto con el que suele encarar los rumores sobre su ámbito amoroso, hace escasas semanas el intérprete español habló abiertamente del estrecho vínculo que le une a la 'China' Suárez e incluso dejó la puerta abierta a una hipotética historia de amor llena de momentos de romanticismo, el mismo que ambos proyectan en el videoclip 'Hoy' que pronto presentará el famoso cantautor.

"No, no, con la China lo que estoy preparando es un nuevo vídeo musical en Argentina. Pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, el amor es ciego y aparece cuando menos te lo esperas", aseguraba durante una rueda de prensa en México, una de las paradas de su nueva gira musical.