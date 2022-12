David Bisbal celebrará la Navidad en Almería junto a su familia

Después de un año de intenso trabajo repleto de conciertos a ambos lados de Atlántico, David Bisbal está ansioso por refugiarse en su Almería natal para recuperar, junto a sus seres más queridos, todo el tiempo perdido por culpa de sus compromisos profesionales.

"Las Navidades son cruciales para mí, es un momento en el que tengo que aprovechar para disfrutar de todos los momentos que no he estado con mi familia. Voy a poder estar en mi casa, en Almería, con toda esa gente que echo de menos durante mis giras", explicó el artista al programa 'Picnic' de la cadena Telehit, donde añadió: "Este año he sido muy bueno, y espero que algún regalillo sí que me hagan".

El único inconveniente de los planes navideños de Bisbal es que probablemente le impedirán celebrar unas fechas tan señaladas junto a su actual pareja, la actriz argentina Eugenia Suárez, con quien mantiene una relación a distancia desde que se conocieran el pasado verano rodando el videoclip 'Tú y Yo'.

La joven intérprete ya ha dejado muy claro en varias ocasiones que por el momento no se plantea mudarse al país de su novio para terminar de afianzar su relación por el bien de su hija Rufina (1) -fruto de su fallida relación con Nicolás Cabré- y de su carrera profesional, lo que sumado al hecho de que en la actualidad está inmersa en el rodaje de la película 'Abzurdah' hace dudar de su presencia en Almería estas Navidades.

"[España] está muy lejos y por ahora tengo trabajo aquí. Quiero seguir viviendo en Argentina. Hace mucho tiempo que estoy planeando mi carrera y forjando un camino que se hace poco a poco. Las locuras de amor, con una hija, tienen que ser menos locas", aseguraba recientemente Eugenia a la revista argentina Caras.