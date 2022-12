David Bisbal cambia a Eugenia Suárez por el Everest

Puede que el cantante David Bisbal esté dispuesto a volar miles de kilómetros para visitar durante apenas unos días a su novia Eugenia Suárez en Argentina, pero como buen enamorado de los deportes al aire libre también es capaz de separarse de su chica sin dudarlo un momento cuando se le presenta una oportunidad tan única como unirse a una excursión al monte Everest, en el Himalaya.

El propio intérprete fue el encargado de compartir en las redes sociales las impresionantes vistas de las que disfrutó junto a su amigo, el escalador Jesús Calleja, encargado de guiarle en esta aventura.

"¡Con mi amigo Jesús Calleja desayunando a 5.000 metros de altura con el Everest frente a nosotros!", escribió Bisbal en su perfil de Twitter, donde también incorporó el mensaje de su compañero de expedición: "Buena sorpresa se llevó mi David al ver el monte Everest por primera vez desde 4.700 m de altura".

Lo más probable es que, alejado como se encuentra ahora mismo de la civilización, el cantante no se haya enterado de la polémica que se ha generado tras su visita a Argentina, durante la que resultó más que evidente que su relación con Eugenia Suárez se consolida día a día pese a la distancia que los separa. Pero la manzana de la discordia no han sido las fotografías de ambos en actitud cariñosa, sino las imágenes de Bisbal junto a Rufina (2) -hija de Eugenia y su expareja Nicolás Cabré- que demuestran lo bien que se lleva ya la pequeña con el nuevo novio de su madre, lo cual no habría terminado de entusiasmar a Cabré.

"En la imagen polémica, Bisbal juega con la pequeña lanzándola hacia arriba, en un balcón. Y, por la imprudencia de arrojarla cerca de la baranda, papá Cabré estaría furioso", reza la noticia difundida por el periódico argentino El Día.