David Beckham siempre quiso ser un padre joven

Lejos de lamentar haber iniciado su aventura en la paternidad siendo algo joven, el exfutbolista David Beckham se ha mostrado feliz por haber podido disfrutar de su exitosa carrera como futbolista junto a sus cuatro hijos -Brooklyn (14), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (2).

"Tener hijos en medio de mi carrera ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque he tenido la oportunidad de compartir con ellos mi vida como futbolista. Aún me emociono al recordar cuando saltaban al césped para celebrar conmigo los títulos que gané con el Manchester United o el Real Madrid. Poder estar con ellos en momentos tan especiales es una de las razones por las que decidí ser padre muy pronto. Quería mejorar cada día y ganar trofeos solo para que se sintieran orgullosos", aseguró Beckham al diario Metro.

Aunque ya han pasado 21 años desde que debutara en las categorías inferiores del club inglés Manchester United, el marido de Victoria Beckham todavía se ruboriza al recordar algunas de las novatadas de las que fue víctima por aquel entonces.

"Todos tienen que pasar por una especie de ceremonia cuando llegan al equipo de juveniles, y recuerdo que lo tuve que hacer cuando llegué al Manchester United, fue de lo más incómodo y embarazoso que he vivido nunca. El hecho de pensar que tuve que hacer ciertas cosas delante de un calendario de Clayton Blackmore [un exfutbolista galés que militó en ese equipo] aún me avergüenza. ¡No quiero hablar más de este asunto!", comentó el exjugador al mismo medio.

El mal rato que pasó Beckham durante la citada ceremonia le animó a poner fin a tales humillaciones una vez consolidado en el primer equipo del prestigioso club británico, una decisión de la que se siente orgulloso a día de hoy.

"Acabé poniendo fin a esos crueles rituales a los que tenían que someterse los chavales del equipo filial porque eran realmente degradantes. Me siento orgulloso de haberlo hecho. Aunque cuando lo pienso en frío, creo que también era algo que formaba parte de la vida profesional de un futbolista porque significaba que estabas creciendo", admitía al diario The Sun.

Por: Bang Showbiz