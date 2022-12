David Beckham 'está vivo de milagro' tras sufrir un accidente en su auto

El exfutbolista David Beckham y su hijo Brooklyn tienen suerte de encontrarse sanos y salvos después de verse envueltos en un accidente de coche el pasado sábado, cuando una conductora colisionó contra su Audi en el momento en el que salían del entrenamiento de fútbol de Brooklyn (15) en el estadio del Arsenal.

"Beckham y Brooklyn tienen suerte de estar vivos. Beckham recibió el golpe en la parte del conductor. Pudo haber sido mucho peor", aseguró un testigo presencial al periódico The Sun.

Tras la colisión, el astro del balón -padre también de Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3) junto a su mujer Victoria Beckham- se mostró inmensamente preocupado por el bienestar de la otra conductora y de su hija, a quien habría incluso ofrecido su propio abrigo mientras esperaban a ser trasladadas al hospital.

"Beckham estaba girando a la derecha y no debió de ver al otro vehículo, o no se dio cuenta de lo rápido que se aproximaba. [El otro coche] se empotró contra su lateral. Fue un milagro que nadie resultara seriamente herido. David no paró de disculparse todo el tiempo", añadió.

Aunque Beckham se habría lesionado el hombro en la colisión, pudo recuperarse a tiempo para acompañar a su mujer a la entrega de los Evening Standard Theatre Awards este domingo.

Por: Bang Showbiz